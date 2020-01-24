尼馬失冠痛哭 PSG擲銀彈再戰 全場最低分遭網民嘲諷 杜曹:下季陣容需求大

尼馬是役只有早段一次入楔攻門具威脅，《隊報》、《巴黎人報》都評他為全場最低的3分。2.22億歐元（約20.2億港元）先生完場後坐在後備席痛哭，據報幾經勸說才肯上台領取亞軍獎牌，與賽前被影到手提揚聲器，意興風發步入球場，形成鮮明對比，被球迷取笑「大喇叭可送隔壁更衣室」。

一度拒領亞軍獎牌

尼馬：已嘗試戰鬥至最後

尼馬賽後在網上留言：「落敗是球賽的一部分，我們已嘗試所有辦法，戰鬥至最後。感謝大家的支持，以及恭喜拜仁奪標。」拍檔基利安麥巴比在領獎後隨即除下獎牌，但其後大方恭賀拜仁：「我們已拼盡全力，遺憾未能用最好的錦標結束今季，但人生就是這樣。」

前年接掌PSG的德國籍主帥杜曹，今季領軍首度殺入歐聯決賽，但最終PSG被拜仁以一球擊敗，他賽後亦未能保證下季繼續領軍：「我與球會仍有合約，但不知道更多了。」杜曹與PSG的合約明年屆滿，天空體育、RMC體育等均報道，PSG內部已經討論聘請祖雲達斯前帥艾歷尼，但不排除是部分不看好杜曹的人員，製造惡意傳聞。

麥巴比剛傷癒 杜曹：球隊欠效率

雖然有兩名過去在歐聯決賽不敗的基羅拿華斯及迪馬利亞在陣，但PSG最終被自家青訓京士利高文「一槍斃命」。杜曹認為勝負只是細節的分野：「我有失望，但僅此而已。己隊有過一段佔上風的時間，如果先取得入球，便會是我們贏1：0。球隊缺乏一點效率，但要考慮麥巴比只是剛傷癒，尼馬也不能獨自完成所有事。」

在梅尼亞、卡雲尼、堤亞高施華等約滿離隊下，杜曹表示球隊會繼續銀彈政策，儘管計劃不包括羅致巴塞隆拿球星美斯：「下季不會有任何的休息空間，對陣容的要求非常大。」PSG班主艾卡拉法就稱，「保證終有一日帶歐聯獎盃回來。」