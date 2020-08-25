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2020年8月25日星期二
拜仁六奪歐聯 榮膺三冠王 全勝登基創歷史 陣容全面鞏固霸權
三度受傷走出陰霾 高文倒戈當英雄
兩軍堤亞高離隊 或英超再碰頭
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車路士勢破隊史斥9.1億簽夏維斯
高比42歲生忌 遺孀難忘昔日時光
比真歷確診押後會合巴塞大軍
體壇快訊：莊遜再膺高球世界一哥
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【明報專訊】（請看附圖）
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