拜仁六奪歐聯 榮膺三冠王 全勝登基創歷史 陣容全面鞏固霸權

拜仁慕尼黑改由京士利高文掛帥，他在59分鐘接應甘美治傳中頂入，助拜仁險勝決賽新丁PSG及六度捧盃，稱霸歐聯次數與上屆冠軍利物浦並列第3，同落後13次的皇家馬德里及7次的AC米蘭。拜仁打破了AC的十連捷紀錄，亦以30場寫下歐洲五大聯賽最長不敗紀錄，並以52仗入159球刷新隊史單季入球紀錄。

高文奠勝 老中青態佳成關鍵

簡尼讚紐亞德國史上最佳門將

拜仁強勢其來有自，老中青隊員同處佳態實為關鍵，相信也是強勢持續的依歸。34歲隊長門將紐亞近年被抨擊不穩，但復賽15仗場場正選成定海神針，昨日亦連番擋出敵軍尼馬、基利安麥巴比及馬昆奴斯哥利亞的致命攻門。拜仁教練費歷克稱全賴有「世上最強門將」，PSG教頭杜曹則慨嘆紐亞「在錯誤的時間回復到最佳狀態」。拜仁名宿門將簡尼更稱，後輩是「德國史上最佳門將」。

與紐亞7年前齊奪歐聯的湯馬士梅拿，在費歷克季中上任後重拾第二春，下月31歲的梅拿說：「由去年11月到現在是漫長的，我不知道外人看法，但球隊值得奪冠。」日前滿32歲的「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，7年前效力多蒙特在歐聯負拜仁屈居亞軍，他賽後在社交網表示：「永遠不要放棄夢想，失敗時也不要放棄，努力實現目標！」他今季獨取55球，在歐聯入15球成神射手，並以6次助攻與PSG翼鋒迪馬利亞並列助攻王。費歷克說：「當你看到92分鐘時，連羅拔仔都回防追球，真叫人驚訝。」

羅拔仔膺入球助攻王

19歲戴維斯締加國歷史

24歲的京士利高文奠勝，同是25歲的隊友基拿比、哥列斯卡及甘美治，亦勢成拜仁未來的脊椎。甘美治在網站whoscored.com與堤亞高艾簡達拿，同獲決賽全場最高的7.5分，他說：「能與場上好兄弟贏得冠軍，夫復何求？這是我最美好的一天。」拜仁新秀不得不提改踢左閘的艾方素戴維斯。他是首個出席歐聯決賽的加籍球員，跑動時速36.51公里更在今季德甲無出其右。他談及稱雄歐洲的感覺時說：「這是我孩童時的夢想，無法相信它已成事實。兩年前，如果有人問這件事，我會說永不相信。」這名19歲新星據報身價已暴升至約1.32億歐元（約12億港元）。

拜仁挾歐聯冠軍威名，將在9月24日與6屆歐霸冠軍西維爾爭歐洲超級盃，並可參戰世界冠軍球會盃，但據報世冠盃不會早於明年1月舉行。

（歐聯決賽）