馬古尼可繳91萬免入獄 疑遭挑釁捲入毆鬥 國家隊前途亮紅燈

英媒報道，馬古尼與兩名友人被希臘警方起訴嚴重襲擊、侮辱及企圖行賄，但未知馬古尼確實被控的罪行；馬古尼代表律師和曼聯會方昨日均稱當事人否認控罪。據報馬古尼須在明日返回希臘應訊，但也可派代表律師出庭。據希臘的比雷埃夫斯律師協會副主席稱，若馬古尼被判罪名成立，理論上只要支付每日費用，便可以免去3年牢獄之災，總數相信約是9萬鎊；這筆罰款還不及其周薪約19萬鎊（約193萬港元）的一半。英國《每日鏡報》則表示，因為希臘監獄擠迫，因而容許馬古尼以罰款代替入獄。

英國腳錫菲聯兩將返國後確診

英格蘭隊明日公布歐洲國家聯賽大軍名單，這宗官司料影響馬古尼入選機會，主帥修夫基將會與這名27歲守將傾談，了解案件後才作決定，並有報道指這宗醜聞勢影響馬古尼在曼聯的地位，將來或會被禠奪隊長職銜。英媒亦報道，一名英格蘭國腳及兩名錫菲聯球員同在希臘確診。馬古尼出事前3天，被拍攝到在希臘與英軍及曼聯隊友拉舒福特，以及紅魔後衛班頓威廉斯合照；另一魔兵安東尼馬迪爾今夏亦曾現身希臘。

目擊者稱曾付64萬買醉5小時

英媒昨引述目擊者消息，表示馬古尼度假期間不停飲酒，事發前亦在酒吧飲了5小時，結帳6.3萬鎊（約64萬港元）。在事發的酒吧內，一群看來不喜歡曼聯的英國人，斥馬古尼是垃圾球員，正效力一支垃圾球隊，又故意提及發生在1958年的曼聯空難，加上馬古尼的胞妹被利器刺傷，終激怒了他，導致他與分別是28和29歲的朋友捲入毆鬥和被捕，在警察來到前，據報馬古尼因氣力大，警方需增援。警方事後表示，有兩名警員面部受傷。

（英超消息）