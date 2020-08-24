憶高比教誨 一眉曼巴日爭勝 湖人反超前拓荒者 占士續追季後賽紀錄

高比年初因為直升機意外，與次女詹納等7人罹難。安東尼戴維斯在前天出版的《洛杉磯時報》訪問中稱，湖人上下這半年沒有一天不想起高比，但上周落敗時更掛念對方：「我在想他當刻會對我說什麼，或會問我在場上看到什麼，在Game 1付出所有了嗎？」「一字眉」今季才由新奧爾良塘鵝轉投湖人，但在2012年美國奧運隊已與高比結緣，亦是高比退役前唯一指導的球員。

明早再出擊披「黑曼巴」球衣上陣

高比前隊友兼生前好友加素爾，則上載與高比遺孀一家在三藩市的照片。由高比創立的曼巴體育學院，亦在社交網專頁上載影片，表示由今日起重新運作。主場相距不足兩公里的美職棒（MLB）球隊洛杉磯道奇，昨在對科羅拉多落磯山一仗，亦在看台上擺放高比與詹納的球衣及紅玫瑰。

NBA昨早續演季後賽首圈的第3輪比賽，湖人在第3節發力，全場最終以116：108擊敗拓荒者，場數反超前2：1。一字眉在下半場貢獻23分，另一主將勒邦占士則攻入全場最高的38分。占士於季後賽累積158場勝仗，超越聖安東尼奧馬刺名將鄧肯，位列第2，距離湖人名宿費沙的紀錄只差3場。兩隊明早出戰第4場，亦是美國時間8月24日晚上，兩個數字都是高比生前的球衣號碼，湖人會穿其「黑曼巴」球衣上陣。

夏登6犯離場 火箭不敵雷霆

另外，侯斯頓火箭昨日因後衛夏登加時6犯離場，以107：119不敵奧克拉荷馬城雷霆，場數被追近至2：1。印第安那溜馬面對邁阿密熱火連輸3場，7場4勝制下面臨淘汰。密爾沃基公鹿以56.1%的高投射命中率，以121：107擊敗奧蘭多魔術，場數反超前2：1。

（NBA消息）