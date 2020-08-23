足迹遍世界 榮歸再昇華 韋婉婷鼓勵後輩外闖

自6月底起，韋婉婷的名字頻頻在本地體育報道出現，連當事人也受寵若驚。加盟阿爾巴尼亞班霸維拉斯尼亞，稱霸聯賽及盃賽，連續7季摘下雙冠，可任中場或翼鋒的她在這旅程上陣9場入3球。40多天後，韋婉婷約滿返港，形容首次外流日子雖短，但每天全職訓練，體驗是「在港踢數年足球也未必感受到」。

若到阿爾巴尼亞旅行，韋婉說可能一天行程已足夠，她帶回來的兩面獎牌，還有從隊友學會數句阿爾巴尼亞語，惟最大得着則是：「當足球變成職業時，就不可當興趣踢波。當地隊友一對一追波，瞓身或飛鏟，總是設法搶贏對手，踢不到都要盡力，這種心態是我自小踢波未曾被灌輸過。如再有機會，想試多一次。」

電郵自薦爭取機會

隻身赴南歐聯賽奪兩牌

原來這名27歲港足中場，去年初起已不斷瀏覽海外女子隊比賽，再電郵履歷及片段向多隊自薦，連球隊所屬國家也沒留意，最終得到音信就是來自南歐小國的班霸，並願意贊助機票及住宿開支，最終因疫情延遲半年起行。

韋婉婷過去在港多年踢半職業足球，兼任足球教練工作，疫情期間停工，出發前甚至試過兼職學冲咖啡。韋婉在粉嶺長大，起初踢波只為興趣，中五畢業負笈美國，在大專校隊踢波只為玩樂，到大學未能加入校隊，無緣美國大學聯賽，更一度放棄足球。2015年她畢業回流加盟公民，因傷曾退出球圈，做過健身教練，後來還是重返綠茵場，在女子聯賽奪標、代表港足漸站穩陣腳，重拾足球樂趣。

慨嘆外闖想法遲

建議後輩盡早規劃

兩年前，韋婉婷到日本五人足球聯賽球隊試腳，外流夢直至兩個月前才實現：「原來肯嘗試，（外流）就有機會發生。過去若說香港女足球員可出外踢波，別人或會覺得你傻。」

如今韋婉婷成為外流一分子，她自言在24歲才有外流想法，建議後輩盡早踏出一步：「若11、12歲，看到我們外流後有這想法，就有10年時間規劃，既可測試是否繼續做球員，也有空間改善球技，到24、25歲就到黃金時期。嘗試未必會有回報，但繼續做自覺應做的事，努力過總有人會看到。」

文：余瑋

圖：林靄怡