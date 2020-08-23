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2020年8月23日星期日
PSG撼拜仁 演巔峰對決 兩大豪門贏盡本土賽 歐聯爭標誓再寫歷史
領軍求溫舊夢 紐亞信陣容更勝當年
法警劃球迷區只准戴口罩慶祝
陳偉豪梁冠聰看好拜仁技高一籌
西維爾挫國米封王 破天荒六奪歐霸
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馬古尼應訊 疑保護胞妹捲毆鬥
獨行俠負快艇落後1:2 當錫拗柴下仗或缺陣
體壇快訊：特林普膺年度最佳桌球員
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【明報專訊】（請看附圖）
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