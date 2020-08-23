西維爾挫國米封王 破天荒六奪歐霸

迪莊梅開二度 盧帥首冠激動痛哭

歐霸決賽疫下於德國科隆閉門舉行，盧卡古開賽不久博得12碼，親自操刀射入為國米打開紀錄，但西維爾前鋒盧克迪莊接應捷西斯拿華斯傳中，7分鐘後頭槌建功，在33分鐘接應離隊在即的班尼加開出罰球，再頂入反超前，國米則在完半場前由高甸扳平。盧卡古易邊後曾單刀起腳，但被耶辛尼保奴擋出，至74分鐘防守罰球時，更將迪亞高卡路士的倒掛踢入網，令西維爾贏3：2第六度封王，結束球會4年錦標荒。隊長捷西斯拿華斯在頒獎禮感觸灑淚，將榮譽獻給去年車禍喪生的前隊友雷耶斯，以及早年死於心臟病的佩亞達；盧柏迪古亦為執教首冠一度激動痛哭。

罪人盧卡古拒領牌 干地去留成疑

盧卡古雖連續11場歐霸建功，亦是今季加盟國米後第34球，追平「大哨」朗拿度首季加盟國米的入球紀錄，惟難抵擺烏龍致輸波的失落，沒隨隊出席頒獎禮。國米今季在意甲和歐霸奪兩項亞軍，干地上半場一次不滿未獲判12碼，疑被班尼加挑釁問是否戴上假髮，雙方一度爭執。干地最終領下黃牌，賽後亦承認前程未明，本周將與管理層商討未來。