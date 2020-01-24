PSG撼拜仁 演巔峰對決 兩大豪門贏盡本土賽 歐聯爭標誓再寫歷史

PSGvs.拜仁 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03︰00直播

尼馬5年前曾與巴塞隆拿贏得歐聯，3年前轉投PSG，但今年才算證明自己的20億世界最高身價。他說甚至有意透過今屆歐聯冠軍，問鼎延期至明年的金球獎等：「個人獎項來自你和球隊在場上贏了什麼，一切都是實至名歸。贏歐聯非常特別，這是我感受過的。不過與PSG贏歐聯，就是創造歷史，這是我來投的原因。」

尼馬誓助PSG拿隊史首座歐聯

尼馬近仗為隊友鋪橋搭路，都是令PSG反勝阿特蘭大、輕取RB萊比錫的關鍵，自言狀態是轉會後最佳。他與迪馬利亞、基利安麥巴比等快馬，料可在今仗多次突襲拜仁後防，勝負關鍵可能是尼馬能否改善前兩仗較差的單刀把握力，否則難以阻擋拜仁創下歐聯紀錄，今屆挾11場全勝封王。

是役被標籤為德、法兩大歐陸足球大國的對決，但實際上兩軍混合不少敵國元素。PSG由多蒙特前帥杜曹領軍，教練團也主要來自德國，陣中亦有5名曾征戰德甲的球員，包括前年被拜仁棄用的左後衛祖安巴尼特；拜仁近年減少對法國兵的倚賴，仍有京士利高文可以倒戈母會。拜仁的法籍球探總監Laurent Busser，近期亦助球會免費從PSG簽入新晉後衛尼安素高亞斯。

兩軍「夫添」 羅拔仔爭破C朗紀錄

軍情方面，兩隊均有後防大將復出。PSG門將基羅拿華斯缺陣一場後，前日已全面復操。正選11人仍有懸念的是偏左中場，杜曹或起用剛傷癒的馬高華拉堤，取代里安度柏利迪斯。拜仁守將謝路美保定雖然4強半場退下火線，但據報傷勢無大礙。中前場料維持慣常踢法，全力支援前日32歲生日的射手羅拔利雲度夫斯基。羅拔仔今季歐聯已攻入15球，距基斯坦奴朗拿度（C朗）的單季紀錄只差兩球。