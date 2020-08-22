疫下新使命 截肢港將陳浩源倡共融 輪椅羽球一哥自資拍片 教居家運動盼喚關注

「疫情期間，他們留在家。非疫情期間，他們都在家。你很難見到健身房會有傷殘人士，配套根本不適合。不管有否疫情，他們都很需要在家運動。」儘管在今年疫情期間才構思，但陳浩源知道，自己做的可以很長遠，因而以自家社企羽眾同樂的名義，拍攝一系列短片。為了令整件事比較入屋，陳浩源在影片中的角色，只限於講開場白，動作都由運動員以外的群體去示範，也用上水樽、毛巾等隨手可得的工具。

12年前遇車禍截肢

嘆支援弱勢方式不合時

有限資源不是最大的問題，拍好要推出的一刻才是，慶幸的是沒有人托手踭。「起初想，一些院舍會否不敢試呢？但除了在家工作的社工，都非常雀躍，因為他們過去沒有專門帶運動的物理治療師。」下一步，陳浩源盼待疫情過去，受培訓的義工能上門面對面指導，「有些老人家都要有人陪先肯運動」。

根據政府於2013年的統計，香港最少有57.8萬殘疾人士，當中超過一半有不同程度的行動不便，人數上升比支援的增強幅度來得快，12年前遇上車禍、左腳截肢的陳浩源也相當無奈：「我只可以說追不上社會的發展，雖然是多了人參與推動社會共融，關注度高了，但也很多人搵食艱難，可能每月參與一次義工工作都很吃力。」他認為仍以公益慈善的角度去支援弱勢，已經不合時宜，「這些工作應該變成一份職業，有人全職去處理」。

稱共融非僅予傷健生活空間

去年成為十大傑青，今年獲選為世界羽聯誠信大使，陳浩源知道持之以恆，努力才不會白費：「共融不是社會畫出一格予傷健人士自己生活。希望10年、20年後，（下一輩）不會好像我們這樣，出街見到輪椅，仍然是只在注視。」

文：方嘉豪、余瑋