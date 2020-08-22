美斯緊急返巴塞 高文極力挽留 不信任會長認真考慮去向 球會改革或棄阿蘇碧基

西班牙加泰隆尼亞電台RAC1報道，美斯返回巴塞隆拿後，與朗奴高文單獨會晤，其間稱不信任會長巴杜姆，已嚴肅考慮前途問題。高文極力挽留，他說：「美斯是隊長，他應在這裏掛靴。美斯就是巴塞，巴塞就是美斯。任何教練都知道他就是勝利者，你總希望擁有世上最佳球員。」高文日前履新時已強調，球隊將圍繞美斯而重建，但也補充謂，只會起用願意留隊的球員。

明夏約滿 專家:從未如此接近離隊

美斯與巴塞的合約只餘10個月便屆滿，但買斷價仍高達7億歐元（約64億港元）。西班牙足球專家巴拉古表示：「美斯從未如此接近離開巴塞。他明夏便34歲，要問自己是否願意成為球隊過度期的領袖，這是以年計，巴塞將不能在最高水平的賽事競爭。若接受不了，他可接受其他球會如巴黎聖日耳門（PSG）和曼城的邀請。」

拿臣舒路達齊入教練團

此外，新冠病毒疫情持續打擊巴塞財政，巴杜姆繼早前透露只有8個球員穩留隊中，再傳出今夏賣走蘇亞雷斯、碧基、布斯基斯、佐迪艾巴及外借至拜仁慕尼黑的菲臘比古天奴（見表），從而每周節省106萬歐元。而在高文昨日接受家鄉電台訪問，被追問時笑稱若記者願意，可以讓阿蘇回巢阿積士。不過，高文未必願意放棄碧基，佐迪艾巴的離隊障礙則是2024年才約滿。至於古天奴稱暫不作他想，只會專注明晚歐聯決戰PSG。

此外，巴塞的48歲瑞典籍名宿軒歷拿臣，以及高文的荷蘭同胞舒路達，昨一起加入教練團。拿臣球員時代在1995至97年間，與高文在飛燕諾做隊友。另外高文亦作首簽，從拉斯彭馬斯收購柏德里，這名17歲新秀表示，雖然偶像是巴塞名將恩尼斯達，但會向最佳球員美斯學習。