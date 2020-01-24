拜仁三蛋贈里昂 歐聯與PSG爭標 11次闖決賽 羅拔仔圖破壟斷膺神射手

「黑馬」里昂在晉級過程先後淘汰祖雲達斯和曼城，昨仗未能再創奇蹟。拜仁中場基拿比上半場梅開二度，先在18分鐘左腳勁射破網，15分鐘後再門前補射得手。里昂易邊後反撲，惟馬些路安東尼奧和杜高伊甘比的攻門，均逃不過紐亞的十指關。戰至88分鐘，羅拔仔接應甘美治的右路罰球埋齋。

羅拔仔15球 少C朗紀錄2球

羅拔仔今屆除避戰最後一場分組賽外，其餘9場比賽均有上陣兼且建功，看齊曼聯名宿前鋒雲尼斯達萊，僅次於C朗的連續11場歐聯入球紀錄。而今屆累積15球，是歷來單屆至少達此數目的第2人；現效力祖雲達斯的C朗，在效力皇家馬德里年代曾三度達此成績，其中2013/14球季創下17球的紀錄。

羅拔仔今季在各項賽事上陣46次，共入55球，繼德甲及德國盃神射手後，目前在歐聯射手榜遙遙領先，有望首膺歐聯神射手，打破過去11屆由西甲球員壟斷的局面。

費歷克：須防PSG高速

已奪德甲和德國盃的拜仁自去年12月起，在各項賽事連續29場不敗，為今季歐洲五大聯賽的最長不敗紀錄。今屆歐聯僅戰10場取得42球，但對於周日決戰PSG，主帥費歷克表示必須加強防守：「PSG是強隊，我們會仔細分析，亦知道他們擁有速度很高的球員。己隊必須組織好防守，但我們知道球隊的最強之處，就是向對手施加壓力。」PSG是今季法甲、足總盃及聯賽盃盟主，正爭取成為「四冠王」。

至於里昂出局，變相將阿積士送入下季歐洲分組賽。由於歐聯冠軍可直入下屆分組賽，但決賽分子拜仁及PSG已透過聯賽取得分組賽資格，依例由歐洲足協系數排名11位的聯賽冠軍球隊，以候補身分頂上，而受惠者正是荷甲的阿積士。