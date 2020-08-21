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2020年8月21日星期五
歐霸科隆決戰 雙曼舊將逞強 國際米蘭撼西維爾 昔日冠軍成員關鍵
盧柏迪古干地冀凱旋「省招牌」
英超下季賽程出爐 紅軍揭幕迎列斯聯
傳曼聯支周薪100萬予甸恩軒達臣
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獨行俠追平快艇 當錫兩仗取70分寫歷史
體壇快訊：32歲內田篤人月底掛靴
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拜仁三蛋贈里昂 歐聯與PSG爭標 11次闖決賽 羅拔仔圖破壟斷膺神射手
人球變功臣 基拿比吐烏氣
UEFA不調查交換球衣 尼馬決賽可掛帥
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【明報專訊】（請看附圖）
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