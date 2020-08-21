歐霸科隆決戰 雙曼舊將逞強 國際米蘭撼西維爾 昔日冠軍成員關鍵

國際米蘭vs.西維爾 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03：00直播

國際米蘭曾三度在歐霸前身的歐洲足協盃封王，但最近一次需追溯至1998年。國米今季憑復賽後大勇的前鋒盧卡古，在歐霸16強次回合、8強和4強連續3仗4次破網，昂然第5次闖入決賽。已入6球的盧卡古，若決戰西維爾再建功，便可能趕過入8球的曼聯中場波基斯費南迪斯，榮膺神射手。去夏與他由曼聯一起加盟國米的艾舒利楊格，今季歐霸也貢獻入球和助攻各一。這名協助「紅魔」奪得2017年歐霸冠軍（見右上表）的35歲老將經驗豐富，在左路攻守有目共睹，勢與曼城前右翼、現已墮後擔任西維爾右閘的捷西斯拿華斯大鬥法。

班尼加告別戰 高甸傳離隊

已34歲的拿華斯是西維爾於2006和07年稱雄歐霸的功臣。他的33歲隊友費蘭度法蘭斯高曾在2014至17年間為「藍月」賣力，其後轉效加拉塔沙雷兩季，去年加入西維爾，其中場拍檔班尼加則是2015和16年兩度封王功臣，但他此役極可能成其告別球會之戰，預計他將轉赴沙特阿拉伯落班。可能也離開的還有去夏加盟國米的34歲守將高甸，據報他已獲費倫巴治招手。他曾帶領馬德里體育會分別於2012和18年在歐霸摘冠。

阿根廷馬天尼斯奧甘波斯鬥射術

剔除上述幾名「老黃忠」，兩軍還有一些當打好手，例如國米鋒將拿達路馬天尼斯及西維爾翼鋒奧甘波斯，這阿根廷內訌比併射術，或成勝負關鍵所在。再傳獲巴塞隆拿青睞的馬天尼斯周六才23歲，今季與盧卡古各項賽事共入54球，成為隊史單季最多入球的前鋒組合，打破名宿阿祖安奴與馬田斯的紀錄。

26歲的奧甘波斯則以14個入球，成為西維爾今季的西甲入球王，其前線拍檔蒙尼亞艾哈達迪雖在聯賽只入5球，但在歐霸亦獨取5球，有力挑戰波基斯成為歐霸最多入球球員。

（歐霸消息）