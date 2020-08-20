東西岸一哥出閘脫腳 首戰齊輸17年來首次 湖人舊將林書豪返台入籍

東岸一哥公鹿強陣應戰8號種子奧蘭多魔術，雖有「字母哥」安迪度高安普攻入31分，但魔術中鋒胡斯域表現神勇，攻下全場最高35分，包括5記3分球，終領軍以122：110擊敗公鹿先拔頭籌。

大帝季後賽三雙超越高比

西岸一哥湖人在復賽失去兩大後衛朗度及巴特利，是役面對坐擁兩大星級後衛李拿特及麥高倫的波特蘭拓荒者，後場被比下去，兩人合轟55分，相反湖人正選後衛丹尼格連及卡度維普爾合共僅取11分。即使「大帝」勒邦占士貢獻23分、17個籃板及16次助攻的三雙，寫下個人季後賽最佳三雙數據，更累計第22次為湖人在季後賽取三雙，超越高比拜仁的21次，成為湖人季後賽最多三雙場數的球員，但湖人仍無法拿下勝利，終以93：100不敵拓荒者，場數落後0：1。

兩支常規賽分岸一哥齊於首擊遇「黑八」，是自2003年以來首次，當年西岸一哥聖安東尼奧馬刺於首戰不敵鳳凰城太陽，而東岸一哥底特律活塞不敵魔術，但兩軍最終均能反勝晉級。

此外，高比生前贊助商「一剔牌」，下周日起舉辦「曼巴周」紀念對方，將推出特別版球衣及多款球鞋。而湖人於當地時間8月24日的首圈第4戰，將穿上曾於2017年推出的特別版球衣出戰，高比遺孀雲妮莎在社交網分享球衣相片表達謝意。值得一提的是，高比當年有份設計這款「黑曼巴」湖人城市版球衣，香港亦會於下周五於指定地點發售相關產品。

林書豪或代表中華台北隊

同日西岸的侯斯頓火箭有夏登攻入37分，以123：108輕取奧克拉荷馬雷霆。東岸方面，波士頓塞爾特人球星希禾特，證實因扭傷足踝休養4周，緣盡首圈餘下賽事。另外，祖家在台灣彰化縣的華裔美籍星將林書豪，昨突獲台灣內政部證實已取得中華民國護照，未來有望為中華台北男籃效力。這名31歲控衛早前代表北京首鋼，完成中國職業籃球聯賽（CBA）季後賽，其後約滿離隊返美。台內政部長徐國勇受訪時不諱言︰「林書豪本來就是台灣之子，要回來最好！」林父則表示，書豪目前剛結束CBA賽季，正在美國休息，未來去向將交給經理人處理。

（NBA消息）