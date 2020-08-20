朗奴高文接掌巴塞 簽約兩年 圍繞美斯重組球隊

勢保留基沙文等7將

會長巴杜姆拒辭職

巴塞日前於歐聯8強以 2：8慘負拜仁慕尼黑，主帥施迪安和體育總監艾比度先後下台，朗奴高文將接手領隊的消息甚囂塵上，球會直至昨午落實聘請這名前球員及助教。據報雙方簽約兩年，會長巴杜姆在球會訪問中稱：「我們熟悉他的想法和經驗，他亦認同巴塞的理念和風格，因此我們選中了他。」巴杜姆又透露已和對方討論球隊「換血」一事，朗奴高文明言美斯是重建球隊的核心，巴杜姆指出另外7名「非賣品」，包括達史特根、基沙文、奧士文尼迪比利、基文迪朗格勒、尼爾遜施美度、法蘭基迪莊，以及青訓產物、17歲新星射手安素法迪。

朗奴高文球員時代在1989至1995年效力巴塞，曾四奪西甲和一次歐冠盃冠軍，掛靴後於1998至2000年任巴塞助教，至2018年執掌荷蘭國家隊，巴塞或因而要代付違約金。而屢傳與美斯不和的會長巴杜姆，在訪問中強調不會辭職：「我不想辭職，反而希望為下季訂好計劃。這刻辭職很易，但不負責任。球隊目前的危機是在競技層面上，而非整個機構或運作模式，只是踢球某些方面有待改進。」巴塞前天已確認，將提前會長選舉至明年3月。