「天使」發威領PSG首闖決賽 2傳1射挫萊比錫 單季5冠只差一步

PSG有兩名攻擊手基利安麥巴比和迪馬利亞復任正選，後者先在13分鐘開出左路罰球助攻馬昆奴斯哥利亞，完半場前再親自射成2：0。易邊後11分鐘，迪馬利亞乘敵衛洛迪梅基尼近底線滑倒，搶到皮球後傳中，祖安巴尼特頂入，助PSG鎖定3：0勝局，成為16年來首支躋身決賽的法甲球隊。

有望超越皇馬拜仁成就

杜曹：團隊努力的成果

經歷110場歐聯賽事，PSG首度進軍決賽，是歐聯歷來花最多場數才打入決賽的球隊。若下周一捧盃，將贏出今季參戰的所有賽事，成為歷來第2支單季盡攬5項錦標的球隊；此前歐洲球壇只有蘇超班霸些路迪於1966/67球季膺五冠王，當時歐洲冠軍球會盃仍未改名為歐聯，而不論是皇家馬德里或拜仁慕尼黑，單季最多只贏得4項錦標。

主帥杜曹賽後和萊比錫體能教練稍有口角，但無損晉級的喜悅之情，大讚麾下充滿爭勝決心和野心：「我們擁有絕佳的精神力量，希望一同捍衛球隊、一同面對苦難，今仗是團隊努力的成果。」雖然閉門作賽，他亦不忘感激擁躉支持：「足球是為了球迷而踢，我們仍感受到他們和球隊在一起。」

迪馬利亞平最佳 冀登歐洲之巔

此仗3個入球全部與「天使」迪馬利亞有關，他以6球領前助攻榜，並放眼下周一的終極戰：「我們的目標是打入決賽，在葡萄牙留得愈久愈好，如今可慶祝一會，因為我們值得贏波，亦希望繼續贏下去。」「天使」今屆參與8個入球，包括3入球、5助攻，追平個人於2013/14球季寫下的紀錄；他該季在安察洛堤麾下助皇家馬德里贏得歐聯，事有湊巧，決賽地點亦是今屆因新冠病毒疫情而成為賽場的里斯本盧斯球場。他在近10屆歐聯亦累積26個助攻，僅較基斯坦奴朗拿度少兩個，決賽有望衝擊紀錄。

此外，些路迪昨出戰下季歐聯外圍賽首圈賽事，在鋒將奧辛尼艾度亞迪和穆罕默艾爾尤諾斯均梅開二度下，主場以6：0大勝冰島球隊雷克雅維克。

（歐聯消息）