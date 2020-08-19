比國單車新星無悔踩過界 U17國家隊前隊長 足球換雙輪屢創歷史

與隊友先後遇車禍幸無恙

環倫巴第賽上周六舉行，首次參戰的伊雲尼甫今年首4項賽事悉數奪冠，被視作奪冠大熱。這名職業賽二年生自知被寄予厚望，還稱熟習賽道之外，亦需「避開厄運」才能問鼎冠軍。他所指的厄運，是隊友積及臣本月初在環波蘭多日賽首站，被撞至炒車昏迷多日。伊雲尼甫繼續作戰，以壓倒性姿態封王，成賽事列入世巡賽後的最年輕冠軍。衝線一刻，他高舉積及臣的號碼布，與術後蘇醒的隊友分享榮譽；豈料一周後自已成為車禍主角，盆骨骨折及肺部挫傷，賽季報銷。住院數天後，他周一飛返家鄉，卧病牀拍片報平安，並估計6周後才能坐立。

有世界賽亞軍、世青雙料冠軍的亮麗履歷支持，加上年紀尚輕復元力強，伊雲尼甫料可重返單車上飛馳。這亦只是他「中途出家」的第4年，幼時的他沒追隨前職業單車手父親的步伐，而是選擇踢足球，11歲加入安德列治青訓，其後加盟燕豪芬及梅赫倫青年軍，更入選比利時梯隊兼任U17隊長。雖然身形輸蝕，但安德列治教練指出耐力是其殺着，正是踢波的好材料；不過伊雲尼甫在17歲時決定轉戰雙輪。

賽季報銷 東奧誓捲土重來

他用佳績證明自己在單車界更有發揮空間，將歐青、世青金牌收歸囊中，去年世界賽以19歲之齡越級在成人組奪銀。有「食人魔」外號的比利時名宿馬基斯讚不絕口，預言後輩將超越自己，但伊雲尼甫拒當接班人：「我不喜歡被稱作新馬基斯，我是全新的伊雲尼甫。」他今年在職業賽狀態正銳，本來自信能兼顧世界賽衛冕及明夏東京奧運。如今雖因傷或緣盡今季，但他正值弱冠之年，相信東奧以至未來職業賽，仍是他的舞台。

（體壇Heat Map）