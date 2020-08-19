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2020年8月19日星期三
里昂圖破拜仁三冠夢 歐聯4強交鋒 新星艾奧亞領黑馬撼豪門
巴塞解僱施迪安 朗奴高文勢接掌換血救亡
國米闖歐霸決賽 盧卡古馬天尼斯締隊史
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體壇快訊：中學學界9至10月賽事取消
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【明報專訊】（請看附圖）
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