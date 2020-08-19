紅軍疑有人染疫 續操備戰社區盾

奧地利集訓 球會未回應

英超新季下月12日展開，利物浦率先在下周六的社區盾面對阿仙奴。該會正於奧地利薩爾斯堡集訓，惟奧地利傳媒昨報道，紅軍在最新一次病毒檢測有職球員呈陽性，惟未有公開名字，未知會否造成群組感染，或令紅軍的季前部署受嚴重打擊。球隊昨日上載跑步訓練等相片，穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴等主力均在當中，但亦有指球隊曾暫停集訓，改在當地酒店各自於房間練習保持狀態，暫未打算取消行程，球會昨晚未回應。

近期各地都有球隊在訓練時爆疫，日職球會鳥栖砂岩早前連同主帥及球員共10人確診，球隊近期賽事全面暫停。西乙球會富恩拉巴達亦曾在煞科戰鬥拉科魯尼亞的賽前，有多達28名職球員染疫，該仗延後3星期才舉行。

大衛施華加盟皇蘇惹拉素不滿

另外，效力曼城10年的西班牙籍名將大衛施華，今夏約滿已離隊。早前盛傳將投意甲拉素的他，昨突宣布重返西甲，加盟皇家蘇斯達，簽下兩年合約；惟據報拉素不滿對方在未拒絕該會的開價下落實轉投他會。曼城亦落實明年於主場門外，為大衛施華設立銅像致敬；37歲門將哥迪奧巴禾昨則宣布離隊。至於曾效力曼城的般尼門將赫特，昨落實以自由身轉投熱刺，簽約兩年。