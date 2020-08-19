國米闖歐霸決賽 盧卡古馬天尼斯締隊史

馬天尼斯在19和74分鐘建功，盧卡古則在78和83分鐘連入兩球，加上後衛迪岩布斯奧在64分鐘士哥，助國際米蘭以5球淨勝烏克蘭代表薩克達，周五與5屆冠軍西維爾爭標。盧卡古及馬天尼斯今季各入33和21球，總數超越15年前的阿祖安奴與馬田斯，成隊史入球最多的前鋒組合。盧卡古此仗助攻馬天尼斯，亦將個人在歐霸連續入球場數紀錄增至10場，其單季入球數目續落後37球的伊度奧及34球的朗拿度。國米亦是自1998/99球季的帕爾馬後，首支晉級歐霸及前身歐協盃決賽的意大利球隊。

稱舊會曼聯已盡力

舊主曼聯前一天於4強下馬，當初被放棄而投國米的盧卡古，被問無緣倒戈時表現大方：「曼聯已盡最大努力，他們今季表現真得很好，領隊蘇斯克查做得很出色。格連活特正冒起，還有安東尼馬迪爾及拉舒福特。我對他們期望甚殷；他們下季看來會有優秀演出。」然而，曼聯日前被西維爾淘汰後，蘇斯克查對鋒將的入球把握能力有微言。