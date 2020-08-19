里昂圖破拜仁三冠夢 歐聯4強交鋒 新星艾奧亞領黑馬撼豪門

里昂vs.拜仁慕尼黑 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03：00直播

已奪德甲和德國盃的拜仁，在歐聯16強及8強各以7：1和8：2狂數車路士及巴塞隆拿，風頭一時無兩，蓄勢瞄準球隊自2013年後首個三冠王，惟球會市值只及拜仁約三分之一的里昂，絕不輕易就範，因近年青訓成功已成其後盾。CIES Football Observatory兩年前的報告指出，有35個里昂足球學校的畢業生，近年加盟歐洲五大聯賽的球會，比巴塞隆拿的拉瑪西亞足球學校還要多一人，只不及皇家馬德里，而里昂主力艾奧亞當時已受歐洲列強注視，包括曼城主帥哥迪奧拿。

拜仁市值遠超里昂

哥帥在歐聯8強被里昂淘汰，賽後亦稱讚對方擁有3名傑出中場，包括里昂青訓產品22歲的艾奧亞、20歲的卡基列，以及年初由巴甲球會帕拉尼恩斯來投的22歲新星般奴古馬雷斯。早在7個月前，已傳出哥帥或以艾奧亞取代季後離隊的大衛施華，當時哥帥稱艾奧亞「雙腳都能控球，時常非常冷靜，技術質量過人」。艾奧亞在轉會市場的估價是4950萬歐元（約4.57億港元），是隊中最高身價的球員（見圖）。

他今季在歐聯及法甲各貢獻4次助攻，但只入4球屬偏少。明晨之戰的入球重責，將會落在歐聯及聯賽共攻入33球的迪比及穆沙迪比利身上。值得一提的是，里昂於2008至10年在歐聯4次與拜仁交手1和3負，而教練魯迪加西亞執教生涯四鬥拜仁全敗。

柏華特復出抗迪比

拜仁此役或會「以法制法」。據報缺陣一個半月的後衛班捷文柏華特近日復操，與回復狀態的法國隊翼鋒京士利高文或會一起復出。另外，3年前疑被艾奧亞逼走、由里昂過檔拜仁的法國籍中場哥倫天杜利素可能倒戈，他先稱讚里昂是一支使他成長的球隊，後警告拜仁隊友道：「淘汰曼城已反映里昂的能力，我們一定不可低估任何一方，對里昂是一場大戰。」