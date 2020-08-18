曼聯歐霸出局 英超全軍覆沒 反負西維爾無緣決賽 連續3季四大皆空

昨仗開賽9分鐘，拉舒福特在禁區內起腳，被敵衛迪亞高卡路士鏟跌獲判12碼，波基斯費南迪斯操刀中鵠，今季主射極刑百發百中，為曼聯先開紀錄。26分鐘，西維爾有皇家馬德里借將利古朗左路傳中，蘇索門前接應破網。盧克迪莊再於78分鐘為西維爾奠勝，他當時在無人看管下，門前輕鬆破網，令波基斯斥責隊友域陀連迪洛夫走漏對手，互罵數句相當火爆。

曼城前日在歐聯4強出局，如今曼聯亦行人止步，是歐洲賽5年來首次沒英超隊打入決賽，與上屆包辦歐聯、歐霸決賽四席的強勢，可謂天淵之別。紅魔繼英格蘭聯賽盃及足總盃後，今季第3次在盃賽4強止步；亦是在2017年摩連奴麾下贏得歐霸後，連續第3季未嘗一冠。

蘇帥認小將欠埋門能力 稱積極研究增兵

歐霸復賽後，曼聯對哥本哈根及西維爾兩仗共46射21中，卻只入兩球12碼。蘇帥承認小將欠埋門能力：「己隊平均比西維爾年輕3歲吧，球員尚欠經驗。他們很努力，但球隊亦需加強深度，以迎接漫長賽季。」紅魔是目前唯一未在轉會市場出手的英超「Big 6」，蘇帥表示已積極研究增兵，但離新季開鑼只有數周時間，必須謹慎決定。

西維爾破天荒6次闖決賽

今季在盃賽一直任正選的門將羅美路，昨被迪基亞頂替，雖然蘇帥解釋是基於對西維爾的往績，但亦重燃羅美路轉投「升班馬」列斯聯的傳聞。另英國《太陽報》昨指曼聯正斟洽白禮頓中堅賓韋特，該22歲英格蘭國腳上季外借至列斯聯，是升班功臣之一。

至於被外媒稱作「歐霸專家」的西維爾歷來第6次晉決賽，刷新歐霸紀錄，而之前5次均捧盃而回，亦保持賽事歷來奪冠次數紀錄，本周六決賽有望改寫。