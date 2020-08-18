巴塞會長證施迪安下台 朗奴高文勢回巢救亡

朗奴高文在球員年代曾效巴塞6季，在1992年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決戰森多利亞加時奠勝；退役後曾任巴塞助教，其後領軍華倫西亞、愛華頓等多支球隊。今年1月，巴塞辭退華維迪後，力邀朗奴高文接任被拒。而阿根廷籍教頭普捷天奴亦是另一熱門人選，但他曾效力及執教巴塞同市死敵愛斯賓奴，或成為障礙。

國米班主冀美斯加盟 曼城加入爭奪

至於美斯與巴杜姆為首的管理層屢傳不和，經歷上仗慘敗後對前景感絕望，據報已表明去意，亦被指以此迫使巴杜姆下台。不過，《法新社》昨引述巴塞消息人士，指美斯沒向會方提過離隊。33歲的美斯不愁出路，劍指下季意甲冠軍的國際米蘭班主張康陽點名極欲羅致，而曼城亦高度關注，《鏡報》甚至形容藍月會「不惜代價」搶人。

艾法美路醉駕撞車被捕

此外，已被巴塞賣到祖雲達斯的艾法美路，在當地時間周一清晨駕駛其法拉利座駕鏟上行人路並撞向燈柱，據報雖無大礙，但因醉駕被捕。