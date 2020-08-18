巴塞會長證施迪安下台 朗奴高文勢回巢救亡

【明報專訊】巴塞隆拿上周在歐聯8強戰以2：8慘負拜仁慕尼黑後，即傳出年初走馬上任的教練施迪安將「落鑊」。巴塞會長巴杜姆昨向西班牙電台確認此事。巴塞昨召開緊急董事會，盛傳由57歲的朗奴高文接掌帥印，西媒《La Sexta》更拍攝到他在當地時間前日乘坐私人飛機抵達巴塞隆拿，相信是商討執教事宜。
朗奴高文在球員年代曾效巴塞6季，在1992年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決戰森多利亞加時奠勝；退役後曾任巴塞助教，其後領軍華倫西亞、愛華頓等多支球隊。今年1月，巴塞辭退華維迪後，力邀朗奴高文接任被拒。而阿根廷籍教頭普捷天奴亦是另一熱門人選，但他曾效力及執教巴塞同市死敵愛斯賓奴，或成為障礙。
國米班主冀美斯加盟 曼城加入爭奪
至於美斯與巴杜姆為首的管理層屢傳不和，經歷上仗慘敗後對前景感絕望，據報已表明去意，亦被指以此迫使巴杜姆下台。不過，《法新社》昨引述巴塞消息人士，指美斯沒向會方提過離隊。33歲的美斯不愁出路，劍指下季意甲冠軍的國際米蘭班主張康陽點名極欲羅致，而曼城亦高度關注，《鏡報》甚至形容藍月會「不惜代價」搶人。
艾法美路醉駕撞車被捕
此外，已被巴塞賣到祖雲達斯的艾法美路，在當地時間周一清晨駕駛其法拉利座駕鏟上行人路並撞向燈柱，據報雖無大礙，但因醉駕被捕。