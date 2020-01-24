麥巴比誓領PSG碎錫 迪馬利亞復出 門將基羅拿華斯缺陣添憂

RB萊比錫vs.巴黎聖日耳門 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03：00直播

PSG上周中在歐聯8強遇新丁阿特蘭大陷於苦戰，直至60分鐘調入賽前報稱有傷的基利安麥巴比才扭轉局勢。他先在90分鐘策動攻勢扳平，兩分鐘更助攻得手，使球隊以2：1驚險反勝，相隔25年再入4強。麥巴比目前對PSG的重要程度，或更勝該仗兩度單刀失機的尼馬。教練杜曹昨稱，麥巴比在明晨碰RB萊比錫有望掛帥，萊比錫的33歲少帥拿高斯文亦心中有數：「麥巴比已回復狀態，迪馬利亞停賽後回歸。明顯地，PSG的質素很高。」

杜曹亦談及尼馬道：「自從我加盟PSG後，他便一直是球隊的領袖。他擁有質素、信心、勇氣和爭勝心。他喜愛競爭，作為領袖，這是必須的。」杜曹又提及中場安達靴里拉、沙拉比亞及門將基羅拿華斯等都對球隊十分重要。

杜曹劍指決賽 「為勝利而飢餓」

可是，33歲的基羅拿華斯上場觸傷腿筋退下火線，今仗無緣披甲，他去夏由皇家馬德里加盟，曾協助皇馬成為歐聯三連霸和獲得1次西甲冠軍。PSG此役勢改由在6月延長合約留隊的沙治奧列高把關。這名26歲後備門將今季只曾擔正8次失6球，而中場馬高華拉堤及伊祖沙古爾則因同上陣成疑。但杜曹仍充滿信心：「我們已準備就緒，為勝利而飢餓，不會回顧以往，因為置身準決賽，就是要勝出。」

皇馬追獵萊比錫後衛烏柏美卡奴

萊比錫晉級過程中，先在16強勇挫由老手摩連奴執教的熱刺，後於8強打敗施蒙尼領軍的馬德里體育會，而21歲法國籍中堅烏柏美卡奴據報已獲皇馬教練施丹青睞，看好將來可成為34歲隊長沙治奧拉莫斯的接班人。烏柏美卡奴在上仗淘汰馬體會中踢出代表作，成功將敵鋒迪亞高哥斯達盯死。