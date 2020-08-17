體壇快訊：羅斯避兩失事飛車取第5

黑帝西班牙站封王

世界一級方程式（F1）平治車隊重拾正軌，昨由「黑帝」咸美頓力壓紅牛的韋斯塔本及起步落後的隊友保達斯，贏得西班牙站冠軍。新冠病毒肺炎痊癒的賽點車手佩雷斯亦擊敗隊友史度爾，取得第4。而在F2，日籍車手松下信治前日爆冷贏得第1場，巴西籍的杜哥維治則贏得昨日的第2場。

易建聯或長唞1年

32歲中國隊球星易建聯前天助廣東東莞銀行，第10次贏走中國職業籃球聯賽（CBA）冠軍，惟末段再傷離場。據報他傷及右腳跟，或養傷一年。而林書豪隨北京首鋼4強止步，正準備返美國，但未公布下一站。

嘉奧芙勒星頓賽4強止步

16歲美籍新星嘉奧芙昨於勒星頓網球公開賽，敗予同胞巴拉迪無緣女單決賽；巴拉迪將與瑞士籍的泰曼爭后。而世界第8的另一瑞士女將賓絲，宣布因疫情退出月底開打的美國公開賽，上屆4強人馬只餘「細威」莎蓮娜威廉絲。