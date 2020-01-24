拓荒者擒熊 季後賽首圈鬥湖人 李拿特膺復賽MVP 矢志率軍圓冠軍夢

灰熊早段打出22：3攻勢領先，新秀摩蘭特即使拇指帶傷上陣，仍取得今季新高的35分。李拿特最後一節只憑罰球取得4分，全場得31分，但拍檔麥高倫單節取14分，終助拓荒者反勝126：122，準備周四早上對湖人的季後賽首戰。

美媒料有力爆冷

紐基或奔喪成變數

拓荒者在最後8場常規賽6勝2和，令李拿特獲選為復賽MVP，與夏登、盧卡當錫等齊入選最佳陣容（見表）。中鋒紐基今場取得22分及21籃板，賽前公布祖母感染新冠病毒離世，有可能要回波斯尼亞奔喪。ESPN預計，拓荒者仍可能在湖人手上取得約兩場勝仗，甚至爆冷晉級。

近日登上電子遊戲2K21封面的李拿特，去年接受ESPN訪問時表示續約4年，是想為拓荒者贏得總冠軍：「我不認為自己的忠誠是種錯誤。我只是對自己忠誠，希望這隊波贏總冠軍，讓波特蘭這座城市感受總冠軍喜悅。」去年發佈第3張音樂專輯的李拿特，亦自信能夠兼顧兩個職業生涯」。

曾五奪格林美獎的歌手Lil Wayne，去年客串李拿特專輯的其中一首歌，並稱讚Dame的歌「從不做作，你會知這是好東西」。

塘鵝解僱主帥根特利

帝王兩名宿離管理層

另外，未能晉級季後賽的新奧爾良塘鵝，昨公布解僱執教該會5年的主帥根特利。薩克拉門托帝王則繼總經理戴域離職後，再有副總經理史杜積高域下台，消息指兩名球隊名宿離隊，與近季在選秀會錯失包括盧卡當錫等良將有關。