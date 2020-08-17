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2020年8月17日星期一
里昂爆冷破城 法德隊包辦4強 藍月魔咒待破 歐聯29年首缺英西意隊
大衛施華黯然離藍月 拒回覆拉素或棄戰意甲
美斯被批欠隊長風範 傳曼城有意招手
國米薩克達爭入決賽 兩大射手對決
廠兵查比比高價轉會費 足球總監突下台
神戶或斟塞國中場 韓職因疫情再起閉門
快步車隊10天兩意外 前世青冠軍墮坡幸無礙
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季後賽開打 快艇惡鬥獨行俠
體壇快訊：羅斯避兩失事飛車取第5
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【明報專訊】（請看附圖）
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