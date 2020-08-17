里昂爆冷破城 法德隊包辦4強 藍月魔咒待破 歐聯29年首缺英西意隊

里昂前鋒哥尼特於24分鐘先開紀錄，史達寧於69分鐘助攻奇雲迪布尼，為曼城扳平，惟里昂射手穆沙迪比利入替迪比，於79分鐘單刀得手再度領先。史達寧其後小禁區射空門一飛冲天，隨即被穆沙迪比利在87分鐘埋齋。里昂以3：1勝出，相隔10季再闖4強，將與拜仁慕尼黑爭入決賽。法甲豪門PSG將鬥RB萊比錫，令4強戲碼成為2012/13年球季後，首次只剩下兩國球隊，亦篤定終止近6屆由英、西球隊壟斷冠軍的局面。

馬克龍致賀

麥巴比為法甲平反

法、德球隊包辦4強席位，法國總統馬克龍在社交網站表示：「去到球場上，法國和德國一樣是歐盟的雙引擎！（德國）總理默克爾不會怪責我支持巴黎和里昂。」對於過去法甲被暗貶為「農夫聯賽」，PSG前鋒基利安麥巴比在社交網以表情符號反擊，里昂亦在社交網和應「這裏沒有農夫」。為里昂梅開二度的穆沙迪比利，則已憧憬奪冠：「里昂仍未出局，證明也是強大的球隊，我們會逐場爭勝，不被人牽鼻子走，將全力以赴備戰拜仁。」里昂於2000至2010年與拜仁在歐聯交鋒8次，成績是2勝2和4負。

哥帥被指戰術招敗

里昂闖關鬥拜仁

而曼城主帥哥迪奧拿執教4季始終無緣歐聯冠軍，更被曼聯名宿里奧費迪南抨擊突捨慣常的4-3-3陣式，改用3-5-2陣式導致後防受壓，又批評哥帥未派馬列斯、貝拿度施華、大衛施華及菲爾科頓等富創造力球員擔正。

英國《太陽報》網上調查，約六成網民認為哥帥是曼城出局的最大罪人，只有11%相信罪在球員，更有留言斥「哥迪奥拿是個騙子」。哥帥則說：「己隊下半場不錯，我甚至覺得稍為佔優。我們做到了所有，就只差入球。終有一日我們會打破宿命進軍4強，目前做不到，未來繼續嘗試。」