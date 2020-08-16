師生極地跑 沙漠見真情 完走戈壁馬拉松 正生少女堅忍圓夢

20歲的李樂琳初中時誤入歧途販毒被判感化令，入讀正生至今4年過着規律生活，起初被迫跑山，後來發覺可減肥，跑步漸成習慣：「以往從不做運動，只識hea和食，代表學校比賽跑1500米都是包尾，之後發覺跑步可以減磅，完成不同目標換來成功感，亦不再懶散。」去年6月初，樂琳獲校方推薦參加7月底戈壁沙漠極地馬拉松，儘管僅得5周備戰，但機會難逢亦決定一試。特訓期間，她背着裝滿水樽和沐浴露的背囊跑山，試過一天練10小時跑逾40公里，辛苦得曾想過放棄，猶幸老師Dorothy同行鼓勵，終堅持下去。

亦師亦友 5周並肩特訓備戰

戈壁極地馬拉松為期7天，賽程長達250公里，樂琳與老師及另一參賽者組隊。艱辛特訓為她們換來成果，首兩天沒想像中辛苦，直至第3天首見沙丘，一方面心情興奮，一方面卻見景色一望無際，像是要無止境跑40公里，為她們迎來首個考驗，樂琳說：「沙漠上斜時走一步會退兩步，不知跑到何時才到終點。」來到第4天更要長征77公里，由晨早跑到凌晨3時，疲累得雙腳幾乎沒反應，更試過辛苦得哭起來，但捱過兩大難關後，最終總時間以56小時25分41秒完成長征。

「如果我一個跑會無咁開心。」樂琳說，無論學習、練跑還是參賽，全賴老師Dorothy並肩扶持，又常傾聽心事，已視對方為姊姊：「她教我英文和協助學琴，多年一起生活已熟絡到無所不談，有時甚至比媽媽更了解我，我很珍惜這段關係。」老師笑言，單是一個眼神或表情，已清楚這妹妹何時情緒爆發要安撫，與此同時，她亦讚賞樂琳擅長制訂小目標來完成大事：「如跑40公里，樂琳會先自設完成5個圈後可吃一粒花生、跑多5圈就喝兩口寶礦力，很清楚完成一件事不能一步登天。」

參賽練就耐性 決心重讀DSE

完成極地跑後，樂琳下個目標原是渣打香港馬拉松，賽事縱因疫情取消，緊接還要應付中學文憑試，她笑言「DSE比跑沙漠更辛苦」，皆因準備日子更漫長，但極地磨練得來的耐性大派用場：「這次馬拉松提醒我，很多事多困難都不用急，一步一步來，有目標就會做到。」

樂琳首選是香港教育大學或香港中文大學的特殊幼兒教育學位，結果最佳6科成績考獲18分，中文及通識均獲4，惟英文只有2。日前大學聯招（JUPAS）放榜後，樂琳獲教大幼兒教育高級文憑取錄，但考慮一天後決定重讀一年：「讀多年不是為成績，而是想有自信點和要求多點，不令自己後悔。」

記者：余瑋、黃頴恩