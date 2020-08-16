巴塞遭拜仁血洗 老兵寫恥辱紀錄 失8球74年來最差 美斯無緣4強再傳離隊

巴塞隆拿排出4人中場協防，但施迪安的算盤未能打響，更因多次後場被逼搶而失球。湯馬士梅拿上半場梅開二度，基拿比及比列錫建功抵消阿拉巴的烏龍球有餘。半場落後4：1的巴塞，由蘇亞雷斯近射一度追近，但之後連失4球，包括倒戈的菲臘比古天奴兩球埋齋。

拜仁全場大勝8：2，成為首支在歐聯淘汰賽單場入8球的球隊，並合共攻入39球，亦是他們在歐聯攻力最強的一屆。巴伐利亞大軍晉級4強後，將鬥今晨曼城對里昂的勝方。至於巴塞跟隨馬德里雙雄及祖雲達斯等相繼出局，令歐聯4強相隔13屆首次沒有西甲球隊，亦是近15屆以來首次沒有美斯或基斯坦奴朗拿度（C朗）列陣。

歐聯隊史最年長紀錄

碧基認陣容老化促改革

巴塞同時創下多項歐聯及隊史最差紀錄（見上表），「歷史恥辱」成為《每日體育報》、《阿斯報》等的頭版標題。「地上最強」是役正選11人平均年齡29歲329日，包括33歲的美斯、蘇亞雷斯、維達爾及碧基，創下歐聯隊史最年長紀錄。美斯早段半傳半射中柱彈出，未能為巴塞反超前2：1，成為全場其中一個關鍵。他之後數次射門乏力及欠角度，巴塞亦無法跟上拜仁的節奏，變成「地上魚腩」慘敗，主力球員老化的警鐘再次敲響，碧基承認各方面都需要改革：「這代表一個時代的結束嗎？我不知道。球隊已掉進谷底，今天在場上的表現，完全不能接受，如果改革需要我離隊，我義不容辭。」

施迪安料下台 普捷天奴成新帥大熱

巴塞會長巴杜姆就說：「碧基說得沒錯，我們要做決定。有些在歐聯前已作出，未來數日也會處理其餘的，再向大家宣布。」歐陸傳媒均報道，教練施迪安賽後已被解僱，《天空體育》稱巴塞體育總監艾比度及行政總裁戈奧都要下台，但巴杜姆不會辭職，而是提前會長選舉。有傳巴杜姆過去數周斟介同市宿敵愛斯賓奴的前帥普捷天奴，二人上周曾共晉晚餐，普帥暫時較沙維、朗奴高文等潛在人選佔優。Cope電台則稱，美斯在敗仗後憂慮球會前景，稱如覺得巴塞未來一年未見起色，便會決定明夏自由身離隊，國際米蘭或是他下一選擇。