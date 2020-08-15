體壇快訊：陳至鋒再破室內賽世績

安祖絲古棄衛冕美網

女網排名第6的加拿大籍新星安祖絲古，昨宣布因新冠病毒疫情放棄衛冕美國公開賽，男單衛冕冠軍拿度早前亦以同樣原因退出。而「細威」莎蓮娜威廉絲昨在勒星頓公開賽16強，以盤數2：1反勝胞姊維納絲威廉絲，將與美籍同胞謝爾比羅傑絲爭入4強。

施比4強前3節領先火箭

桌球世界賽續上演4強，施比在首節以局數3：5落後「火箭」奧蘇利雲，不過在第2節先反超前9：7，第3節過後領先13：11，今晨續在最後一節分高下。日前淘汰世界一哥特林普的威爾遜，在另一場4強首3節後，以13：11領先安東尼麥基爾。

佩雷斯復出首日練習排第8

世界一級方程式（F1）本周轉戰西班牙站，首日兩節練習賽後平治的保達斯做出最快圈速，染疫後病癒的賽點車手佩雷斯則排第8，換上新法拉利車架的維迪則跑出第6快時間。消息指國際汽聯（FIA）不會修改現行賽例，賽點的明年戰車，續可採用平治今年的零件設計。

小環法突下冰雹擊傷車手

被稱為「小環法」的環多菲內公路單車賽昨完成第2站，但在斯洛文尼亞車手洛格歷首先衝線後，終點附近突下冰雹，東道主車手迪卡雷奇等多人走避不及被打中，背部受傷。大部分車手亦因之後地面鋪雪，只能推車上山。