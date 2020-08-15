拓荒者灰熊爭季後賽末席 驚險保西岸附加賽資格 馬刺連續22年晉季後賽斷纜

由於孟菲斯灰熊及鳳凰城太陽昨晨雙雙勝出，較後時間出場的拓荒者若敗陣便會跌落西岸第10。籃網第3節投射命中率高達59%，曾反超前10分。李拿特在最後一節射入12分，與拍檔麥高倫、中鋒紐傑等在最後兩分鐘搶回領先，之後再獻上關鍵偷球，加上籃網的利華特最後一擊射失。拓荒者終險勝134：133，以半場勝差力保西岸第8。

太陽復賽全勝仍功虧一簣

NBA今早會完成餘下最後4場常規賽，明晨進入附加賽，拓荒者只要在兩場比賽的其中一場，擊敗第9的灰熊，便會殺入季後賽，相反灰熊則需要連贏兩次才有望過關，在西岸首圈鬥頭號種子洛杉磯湖人。拓荒者能否順利晉級的關鍵之一，是場均獲22.2分的麥高倫能否克服背傷，有報道指他是脊椎骨裂「紮住上」，主教練史杜特斯承認對方有背痛，但會繼續披甲。

灰熊昨藉密爾沃基公鹿主將「字母哥」安迪度高安普停賽缺陣下，以119：106獲勝，其中應屆選秀榜眼摩蘭特貢獻15分、13個籃板及10次助攻，與立陶宛籍中鋒華倫斯安拿斯齊齊獲得三雙，創下單場隊史紀錄。灰熊亦以較佳對賽力壓太陽，令對方在奧蘭多復賽8連勝亦功虧一簣。

馬刺普帥滿意小將表現

兩隊贏出亦令馬刺鬥爵士一場成為例行公事，有見及此，馬刺是役臨陣半力出擊，終以6分落敗，在西岸排第11名完成常規賽，未能超越與費城76人共同保持的連續22年出戰季後賽紀錄。惟71歲馬刺名帥普波域治表示不太介懷：「只是回望過去不會有甚麼得着，但這班年輕球員近期打出了今季最佳表現，我很享受。」