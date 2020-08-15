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2020年8月15日星期六
曼城劍指錦標 剋星里昂誓攔路 爭4強最後一席 獲加信藍月狀態佔優
萊比錫淘汰馬體會 首闖4強鬥PSG
韋利安免費投阿仙奴 傳周薪22萬鎊
阿諾特膺英超年度最佳青年球員
佐迪告魯夫接掌深圳佳兆業 國青小將溺斃
足壇快遞：古迪積康復鬥曼聯候命
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拓荒者灰熊爭季後賽末席 驚險保西岸附加賽資格 馬刺連續22年晉季後賽斷纜
塘鵝緣盡季後賽 威廉臣力求改進迎下季
體壇快訊：陳至鋒再破室內賽世績
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【明報專訊】（請看附圖）
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