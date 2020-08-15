韋利安免費投阿仙奴 傳周薪22萬鎊

阿迪達解釋羅致韋利安原因：「球隊着意增強進攻中場及翼鋒的力量，他多才多藝，可勝任3至4個位置，而且經驗豐富。他是帶着野心來到這裏的。從與韋利安傾談洽談的過程中，他令你感到渴望加盟。」

阿仙奴名宿兼技術總監伊度則說：「我了解他，因很久以前我倆曾在巴西隊內共事。我100%肯定，每個更衣室內的人、球迷、我和阿迪達，都會享受與他一起的時光。」

韋利安於2013年加盟車路士，上陣339次入63球，為「藍戰士」贏得兩屆英超外，亦在足總盃、聯賽盃和歐霸各封王一次。

另外，修咸頓繼日前斥資1200萬鎊（約1.2億港元）買斷熱刺借將右閘獲加比彼德斯後，又支付1090萬鎊（約1.1億港元）收購西甲球會華拉度列的中堅穆罕默德沙利素。

馬度迪投國際邁阿密 再遇碧咸

美職球隊國際邁阿密簽入33歲中場馬度迪，將穿上8號球衣比賽。日前與祖雲達斯終止合約的馬度迪，是協助法國隊捧走2018年世界盃冠軍的功臣，他與邁軍班主碧咸球員時代曾在巴黎聖日耳門並肩作戰。