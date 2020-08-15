曼城劍指錦標 剋星里昂誓攔路 爭4強最後一席 獲加信藍月狀態佔優

曼城vs.里昂 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03：00直播

哥迪奧拿於2011年率領巴塞隆拿贏得歐聯冠軍後，過去8屆先後領軍巴塞、拜仁慕尼黑及曼城都無緣封王，更令人汗顏的是，「藍月」之前3季先是16強出局，往後兩次則在8強「畢業」，對於贏盡英格蘭本土賽事冠軍的哥帥來說，歐聯似成不易被打破的宿命。

熱刺右閘基爾獲加賽前護主：「明顯地，哥迪奧拿已做盡他為球隊要做的事情，我認為勝負將決於球員的場上表現，以及兩個禁區內將會發生的事情。」獲加又坦言16強能淘汰皇家馬德里，已加強曼城球員能擊敗任何球隊的信心，並劍指首度奪標。另外，他又指里昂復賽後，只曾在法國聯賽盃決戰巴黎聖日耳門（PSG）言和後射輸12碼，以及上仗歐聯16強次回合作客1：2負祖雲達斯，證明對方狀態不足。

阿古路上陣成疑 文迪復出

相反，曼城比賽頻密，因是役已是球隊兩個月前復賽後的第14仗，王牌射手阿古路因傷仍上陣成疑。此外，班捷文文迪停賽後復出，料會取代祖奧簡斯路鎮守左後防。

里昂是亟欲爭取以奪標資格參戰下季歐聯，事關法甲因疫情被腰斬後，排第7的他們因此無緣在聯賽取得下季歐戰資格。後衛費蘭度馬卡爾說：「即使曼城買入最佳球員，而且擁有當今其中一個最佳教練，但己隊在對抗PSG和祖雲達斯後，知道機會就在眼前。更衣室裏，所有人都想着打入決賽，一旦成功，便有機會捧盃。我們將會受惠於在中立場閉門作賽。」

荷籍球證執法惹利益衝突爭議

里昂不利之處是由37歲的荷蘭籍球證馬基利執法，因為曼城若過關，荷甲球隊阿積士便會直入下季歐聯分組賽；而若里昂奪冠，阿積士便需踢外圍賽，也因此存在提早出局的機會。類似事件曾在1994年歐聯決賽發生，當年由AC米蘭對巴塞隆拿，執法球證原本來自荷蘭，AC及後指巴塞時任教練告魯夫和後衛朗奴高文都是荷蘭人，令賽會最後決定更換球證。