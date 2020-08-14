港超盼政府開場復賽 成本高否決球員集宿 改家居隔離

貝鈞奇表示，董事局傾向能夠完成復賽，但對於足總醫事顧問容樹恆醫生的建議，仿效中超球員接受病毒檢測後，安排到一個賽區酒店集宿隔離，貝鈞奇稱需連續六周比賽及訓練，足總計算出成本非常龐大，涉及至少一千萬港元：「以目前足總財力難以支付這筆金額，球會以目前狀况亦很難分擔這些開支。」

FIFA補助最多100萬 撥50萬檢測

足總再跟容樹恆醫生討論後，改為球員復賽期間家居隔離，每周接受病毒檢測，開支300多萬元，球員必須自律及受球會約束，只能訓練及比賽時進出。國際足協（FIFA）上周通過向各足總屬會，發放最多100萬美元（約775萬港元）補助，貝鈞奇稱首50萬美元需用作補貼足總行政開支，其後實報實銷的50萬美元，則可用作球員檢測。不過，能否向康文署爭取重新開放球場，貝鈞奇承認仍屬未知數，但現時會設限期在本月29日給球會復操，選址賽馬會傑志中心或將軍澳足球訓練中心，若獲政府批准再游說在球會復操3周後，即最快下月中至少重開一個球場閉門復賽，期望10月24日能完季，確保預定11月下旬開鑼的下季港超不受影響。

理文轉軚撐復賽 前提不影響下季

足總昨委任副主席兼冠忠南區會長黃良柏，出任球會召集人，最快下周二與參加復賽的6隊港超開會，討論足總上述方案。上月底的港超隊視像會議，贊成及反對復賽各3票。當時傾向腰斬的理文周一發文，稱國際足協向各地足總提供援助金是契機，支持集宿隔離建議及改為贊成復賽，重申前提是不影響下季開鑼時間。