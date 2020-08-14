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2020年8月14日星期五
巴塞拜仁狹路相逢 美斯羅拔仔鬥攻 8強演射手之爭 基沙文籲勿走甩梅拿
PSG補時入兩球反勝 25年來首闖4強
班主只求聯賽護級 阿特蘭大超額完成
辛祖為留效蜂兵感高興 稱冀指導後輩
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鳥栖累計10職球員確診 全隊停操停賽兩周
體壇快訊：佩雷斯康復可戰西班牙站
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俄付近5000萬罰款 參賽禁令暫除
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【明報專訊】（請看附圖）
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