巴塞拜仁狹路相逢 美斯羅拔仔鬥攻 8強演射手之爭 基沙文籲勿走甩梅拿

巴塞隆拿vs.拜仁慕尼黑 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03：00直播

巴塞季中內訌間接影響西甲重啟後表現，終將冠軍拱手讓予宿敵皇家馬德里，但上場歐聯16強次回合沒「甩拖」，藉美斯建功，以3：1擊退拿玻里，以總比數4：2晉級，總計復賽後12戰，美斯10次膺最佳，曾效力巴塞、皇馬及馬德里體育會的前西德名將蘇斯達說：「巴塞前所未有地依賴美斯，他仍可以一己之力扭轉乾坤，擁有射破拜仁的質素。」

梅拿近4次對碰入4球

美斯獲讚有力扭轉乾坤

拜仁中場哥列斯卡曾拒絕轉會巴塞，他則期待與美斯交手：「與基斯坦奴朗拿度（C朗）對陣數次後，能再戰當下球壇另一代表人物是一件美事。唯一阻止美斯的方法是集體防衛，任何人都知道他擁有過人天賦，即使在幾乎沒機會的情况下，他仍能建功。我不知道會否有一個球員能令他無癮，但我們只知道己隊將會打整體反擊戰，踢出自己的風格。」

美斯今季各項賽事上陣43次入31球，卻不及披甲44次入54球的羅拔利雲度夫斯基，巴塞前鋒基沙文說：「拜仁表現非常好，擁有一個傑出的前鋒，但他們並非只有一個利雲度夫斯基，一對翼鋒也經常進攻，湯馬士梅拿及基拿比都有優秀演出。」拜仁近4次與巴塞在歐聯交鋒3勝1負，梅拿獨取最多的4球。

迪比利入巴塞大軍或可候命

基沙文又笑言，已有晉級決賽的準備：「我們距離冠軍只餘3場，我已準備留在里斯本至8月23日（歐聯決賽），甚至已攜帶遊戲機。」此外，缺陣近9個月的翼鋒奧士文尼迪比利昨被納入大軍，巴塞前線有更多選擇。拜仁主席路明尼加則證實，允許明夏約滿的中後場球員查維馬天尼斯離隊，並透露有望與傳言離開的後衛阿拉巴續約。