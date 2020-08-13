字母哥「施丹頭槌」勢被罰 惡意犯規恐停賽 灰熊燃季後賽希望

「字母哥」上場對多倫多速龍時因口腔問題缺陣，最終趕及在昨日上陣，但在第2節早段，他突破時撞倒華盛頓巫師小前鋒莫華拿，被判進攻犯規。未幾，這名希臘隊球星再被罰二級惡意犯規，需要離場。慢鏡顯示他衝向念念有詞的華拿，並頭頂對方額角，最終他全場為公鹿取得12分及9籃板。公鹿其後改以中鋒布克盧比斯為進攻重心，取得全場最高的24分，領軍贏126：113。

公鹿挫巫師返勝軌

「字母哥」逾兩年來首次被判惡意犯規離場，他自認「行為糟糕」，但稱每個人都會有犯錯的時候：「再來一次一定不會這樣做，我現在對華拿也沒有負面的想法，只是那一秒沉不住氣。」安迪度高安普可能面臨聯盟罰款甚至停賽，在常規賽只餘對灰熊一仗下，或影響季後賽部署，公鹿主教練貝頓賀沙認為賽會判決時，也應考慮巫師球員的行為。

拓荒者險勝 李拿特轟61分締里程碑

在西岸，波特蘭拓荒者主將李拿特轟入61分，成為NBA史上第2名單季3場破60分的球員，僅次名宿張伯倫。他歷來3次達到60+，總數名列第6，僅次張伯倫、米高佐敦、高比拜仁、比羅及侯斯頓火箭的夏登。拓荒者終以134：131險勝達拉斯獨行俠，超越孟菲斯灰熊升上西岸第8。灰熊與七連勝的鳳凰城太陽、三連勝的聖安東尼奧馬刺同以半場勝差緊隨。4隊的季後賽爭奪戰，要鬥到常規賽煞科及周末的附加賽才能分高下（見右表），新奧爾良塘鵝則正式被淘汰。

另外，NBA公布將就常規賽復賽階段，選出一名最有價值球員（MVP）及最佳陣容，預計復賽表現出色的李拿特、太陽射手戴雲布克卡、獨行俠新星盧卡當錫等榜上有名。