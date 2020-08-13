狼隊遭西維爾絕殺歐霸出局 紐奴怨增兵受掣肘

狼隊大部分時間處於下風，最有威脅的攻勢，來自翼鋒艾達馬查奧爾一次反擊博得12碼，但魯爾占美尼斯12分鐘操刀被擋出。西維爾最終在88分鐘打破缺口，由班尼加傳中，奧甘波斯頭槌建功，小勝1：0，各項賽事19場不敗，將與曼聯爭入決賽。

狼隊結束長達13個月的歐霸旅程，根據統計，即使狼隊今季雙線作賽，在聯賽亦只得21人曾經上陣，其中8人在各項賽事共59仗上陣最少50場。紐奴稱並非不想輪換，而是無兵可用：「我們陣容薄弱，需要更多球員幫助。今場正選球員與今季第一場，甚至上季都一樣。」然而，英超排第7的他們在8強止步後，鐵定下季無緣歐洲賽，或致主力流失。

西維爾體育總監蒙治則表示，已為中場靈魂班尼加季尾離隊，遠赴沙特阿拉伯做好準備：「收購名單已經準備好，待歐霸完結便會全力跟進，在這重要一環，我們不能失敗。」

薩克達大勝巴素利 4強鬥國米

烏克蘭冠軍薩克達在另一場8強憑摩拉斯及泰臣入球，半場領先兩球下，大勝瑞士代表巴素利4：1，4強鬥意甲亞軍國際米蘭。狼隊及巴素利出局，歐霸4強亦已在本土聯賽獲得前四，歐霸冠軍直入下季歐聯分組賽的資格，落入法甲季軍雷恩手上。