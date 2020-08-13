兩將確診致遲抵埗 菲歷斯返舊地盼加快成長 馬體會誓碎錫保歐聯不敗身

RB萊比錫vs.馬德里體育會 - now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 - 明晨03：00直播

歐聯復賽後移師葡萄牙首都里斯本中立場，但馬體會前日有安祖哥利亞及維沙積高確診新冠病毒，大軍需待其他病毒檢測結果出爐，押後至昨日抵埗，隨即轉往賓菲加的場地備戰，場內掛起青訓產物祖奧菲歷斯的海報，甚有主場氣勢。這名20歲葡萄牙隊鋒將去年夏天加盟馬體會，今仗有望擔正，賽前表示以基沙文為目標：「我希望達到基沙文的水平，甚至更好。他在（領隊）施蒙尼帶領下進步神速，如果我也能做到，對我將是好事。」

菲歷斯今屆歐聯上陣5次，貢獻2入球1助攻，有份助馬體會保持不敗，甚至自6月西甲復賽至今，同樣未嘗敗仗。他料在今仗伙迪亞高哥斯達攻堅，31歲的後者賽前表明目標是冠軍，又稱早前在家觀看德甲直播，希望知己知彼。

萊比錫失華拿勢變陣

至於今屆歐聯為萊比錫攻入4球的德國隊射手迪姆華拿，已在6月轉投車路士，他雖獲新東家批准，但拒絕為舊主續戰餘下歐聯賽事。萊比錫今仗料由羅馬借將柏德列舒希克掛帥，早前傷癒的丹麥國腳尤素夫保臣亦可候命，但後者表示：「我們都知道很難完全找到華拿的替代品，但教練已準備新戰術，相信我們可保持今屆在歐聯的水準。」萊比錫自2009年後再次打入歐聯16強，並在3月停賽前戰畢兩回合賽事，以總比數4：0淘汰熱刺，昂首晉級8強。

馬體會女足4人染疫停操

此外，馬體會女隊昨添4名職球員確診，染疫者目前在家隔離，會方隨即宣布暫停操練，但下周五將在女子歐聯8強對陣巴塞。馬體會女足上周五已有一名球員中招，並取消同日的友賽。

（歐聯消息）