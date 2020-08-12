傷殘鐵騎士 馳騁心不息 踩過界戰電動車賽 青木拓磨再追夢

去年10月MotoGP日本站賽前活動，青木拓磨21年來重新在大眾面前坐上「兩個轆」，與兄弟在茂木賽車場繞場一周，雖然因為雙腿不能發力，無法表演「劈彎」或抽高車頭，全場還是以掌聲回應。青木三兄弟同時宣布成立協會，助傷殘車手完成心願，拓磨稱：「就算我們行動不便，但有適合的工具輔助，仍可與健全人士同場競技。」

練車致癱 退居幕後

青木拓磨今年初成為首個參加電動車比賽的傷殘車手，今明兩天在柏林出戰電動方程式（Formula E）支援房車賽最後兩站。22年前遭遇嚴重意外後，他一度退居幕後，成為車隊監督、顧問，以及與前F1截肢車手辛那迪一樣，參加手動單車。不過，他還是喜歡被引擎聲包圍的感覺，駕駛經改造後以軚盤控制油門煞車的戰車，試過在GT組別賽揚威，也試過參與達喀爾越野賽。因為名氣及經歷，他間中也在劇集客串一角。

2月墨國站初試啼聲摘季

然而今年嘗試過後，他自覺電動車更適合：「普通車需要轉波，電動車不需要，我可以很專心一手控制速度，一手轉軚盤，而且這部車回饋反應的傾向，也跟其他駕駛過的車相似。」他在2月首戰便於墨西哥站奪分站第5，分組季軍，賽後坐着輪椅上頒獎台，4年來首次開香檳，對上一次已數到富士4小時耐力賽組別冠軍。

唯一可惜的是，積架車廠下年起停辦電動房車賽。完成這最後兩仗後，青木原定下月中與兩名傷殘車手及SRT41車隊，參加法國勒芒24小時耐力賽，但因為疫情關係，車隊備戰受影響，只能押後計劃，明年再爭取創歷史。不過他亦笑言，沒想到遇上嚴重意外後，賽車生涯比兄弟還走得遠。