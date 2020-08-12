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2020年8月12日星期三
尼馬獨撐PSG誓證身價 阿特蘭大越級挑戰 主帥盼麥巴比養傷
里斯本歐聯泡泡防疫 設鏡子監察藥檢保距離
曼聯加時藉12碼險勝哥軍晉4強 蘇帥拒談購辛祖觸礁
國米淘汰利華 盧卡古建功破紀錄
古斯馬0.4秒絕殺3分 湖人險勝金塊返勝軌
紅軍1.2億簽希臘隊左閘
體壇快訊：華倫兩職球員染疫
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傷殘鐵騎士 馳騁心不息 踩過界戰電動車賽 青木拓磨再追夢
輪椅賽車手二三事
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【明報專訊】（請看附圖）
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