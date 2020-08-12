曼聯加時藉12碼險勝哥軍晉4強 蘇帥拒談購辛祖觸礁

曼聯有拉舒福特及保羅普巴等主力掛帥，傳被棄用的羅美路取代迪基亞把關。面對實力稍遜的哥本哈根，紅魔全場有14次中目標射門，但敵軍門將祖漢莊臣13次撲救，打破歐霸單場紀錄，並憑中場拉斯梅斯霍克策動攻勢，4次為隊友創造機會，惟全無功而還。曼聯在法定時間未能打開缺口，加時階段換入桑馬達，這名32歲西班牙隊中場上陣僅30分鐘交出3次射門及兩次威脅傳球。曼聯其後有前鋒安東尼馬迪爾在禁區內被對手侵犯，波基斯操刀得手，助球隊以1：0小勝，今季第三度打入盃賽4強。

領隊蘇斯克查盛讚麾下發揮，但認為走位及把握力仍待改善。被問及辛祖勢留效多蒙特，蘇帥稱：「我不會評論其他球隊的球員，永遠不會，你知道我不能這樣做。」英媒報道，多蒙特為辛祖訂下高達1.2億歐元（約10.9億港元）轉會費，惟未能與曼聯達成共識，令交易觸礁。曾效力曼聯的英格蘭前國腳夏格維斯則認為，「蜜蜂兵團」希望賺取更多轉會費，料雙方將續談判，辛祖最終仍會「成魔」。