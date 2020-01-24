尼馬獨撐PSG誓證身價 阿特蘭大越級挑戰 主帥盼麥巴比養傷

阿特蘭大vs.巴黎聖日耳門 - now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 - 明晨03：00直播

尼馬信PSG有力奪標 一人年薪看齊敵軍全員

法甲因疫情腰斬，PSG成為三連霸，上月更連奪法國足總盃和聯賽盃，挾本土賽三冠王之名對陣阿特蘭大，惟風光背後存隱憂。上陣301次入200球的隊史最佳射手卡雲尼，以及右閘梅尼亞，同在6月尾約滿後離隊，翼鋒迪馬利亞此役亦被罰停賽，超新星基利安麥巴比則在足總盃決戰聖伊天時觸傷足踝，雖近日據報已復操，但或難以正選，故3年前由巴塞隆拿加盟的尼馬，勢在前線獨擔大旗。

尼馬近3季在PSG屢因傷影響表現，如2018和19年同因蹠骨受創，無緣兩季歐聯16強次回合的主場賽事，球隊最終被皇家馬德里及曼聯淘汰。他去夏盛傳回巢巴塞，雖最後無疾而終，但惹怒了PSG球迷，惟已28歲的他上周說：「自來到巴黎後，我認為現在處於最佳狀態。這球隊就像大家庭，在隊友的協助下，我已克服傷患，球隊的表現可轉化為錦標，我們將贏得歐聯冠軍。」尼馬以2.22億歐元（約20億港元）貴為全球身價最高球員，年薪3600萬歐元（約3.3億港元）也與阿特蘭大全隊球員收入相若。

伊卡迪近5次鬥阿軍入6球

據報阿特蘭大最高薪球員是前鋒杜雲沙柏達、艾真度高美斯及路爾斯梅利爾，但三人每季總收入只有約500萬歐元（約4600萬港元）。阿軍教練加斯柏連尼面對強敵，亦笑言希望麥巴比難以復出：「他的受傷使我遺憾，但我不是偽君子，老實說不希望他上陣，沒有他，我們會更好。」

惟5月由國際米蘭加盟PSG的前鋒莫路伊卡迪，實力亦不容忽視，他近5次在意大利與阿軍交手獨取6球，便是最佳證明。阿特蘭大今季以98球成為意甲攻力最強球隊，歐聯分組賽雖然首三戰全敗，但及後取2勝1和得7分，以C組次名晉級16強，再以8：4大破華倫西亞打入8強。

（歐聯消息）