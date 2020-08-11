體壇復賽 危機未除 隔離泡泡屢爆破 運動員拒自律增風險

佐高域的試驗最終失敗，並不無先兆。根據世衛數字，巴爾幹半島疫情在5月緩和，當地足球賽重開即容許球迷進場。早在亞德利亞慈善賽開始前一周，貝爾格萊德紅星與柏迪遜的塞爾維亞盃有1.6萬人觀戰，曾與球迷慶祝的5名球員陸續確診，更影響全隊新季備戰。

比賽計劃未能預見疫情發展，危機亦出現在NBA。賽會復賽地點奧蘭多所在的佛羅里達州，兩個月內急變為全美第二大疫區。歐聯淘汰賽選址葡萄牙里斯本，亦曾因當地疫情反彈，一度傳出要另覓應急方案。中超則出現頻密賽程導致草地損耗嚴重，令比賽環境惡劣。

MLB憂勞師動眾拒中立場

在美國，並非所有賽事都選址中立場集中復賽，美國職棒大聯盟（MLB）總裁Rob Manfred便解釋為何此舉不適合棒球項目：「我想NBA及NHL（全美冰球聯盟）有他們的優勢，球隊陣容較細，球季剩餘時間亦較短，MLB牽涉的人力物力更多。」他續稱運動本身的身體接觸頻率，都影響決定。

然而，邁阿密馬林魚有三分之二球員兩周前相繼染疫，曾停賽一周直至上周三才復賽。有人曾去飲咖啡買衫，但球隊行政總裁Derek Jeter否認是佐高域事件翻版：「他們不是在夜店酒吧流連，也沒通街走，亦沒接觸其他人。」

若球員違令外出在先，或是聚餐缺乏安全意識，是否「隔離泡泡」就能防範事件出現？復賽至今仍屬初期，答案未明，但肯定的是巴爾的摩金鶯及華盛頓國民都因馬林魚爆疫，要擇日補賽，可謂累街坊。

13人戰附加賽

西乙隊爆疫無緣升班

在西班牙，乙組足球會富恩拉巴達則累了自己。球隊早前作客拉科魯尼亞，在抵埗後陸續有球員確診，比賽一度取消，最終定於上周六凌晨舉行。富軍只得13名球員隨隊，補時被拉科絕殺，悲壯失落升班附加賽席位。另一方面，賽會正調查該隊之前不帶醫生隨行，以及各項因附加賽延期衍生的問題。而這一切，本該在復賽前就該想好的，不是嗎？

（疫境體壇）