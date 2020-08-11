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2020年8月11日星期二
派路履新 傳祖雲換血 清洗基迪拉等5將 冀追施丹哥帥成就
美斯缺操 施迪安稱可對拜仁
哥利亞維沙積高確診 馬體會停操 歐協：今周歐聯8強如期對萊比錫
狼隊歐霸圖創奇蹟 8強鬥西維爾盼再寫歷史
壽星韋利安宣布落車勢入廠
美籍日裔新星平活士大滿貫紀錄
體壇快訊：達哥斯達首奪FE總冠軍
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體壇復賽 危機未除 隔離泡泡屢爆破 運動員拒自律增風險
體育電競化防疫 隔空交鋒難保公正
NBA隔離重啟 網購日收千包裹
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【明報專訊】（請看附圖）
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