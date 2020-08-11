派路履新 傳祖雲換血 清洗基迪拉等5將 冀追施丹哥帥成就

執教「斑馬兵」U23僅10日後，派路前日獲「升職」接掌一隊，意媒料他將先出售冗員「套現」；《都靈體育報》報道，名單包括中場3將杜格拉斯哥斯達、基迪拉、馬度迪，以及守將阿歷士辛度、迪施基利奧。其中哥斯達有傳獲曼聯青睞，英媒指紅魔與多蒙特的交易「凍過水」，若最終未能簽入20歲翼鋒查頓辛祖，將轉為斟介29歲的哥斯達。而祖雲可在基迪拉同意下，提早一年終止合約，有傳這名33歲德籍中場或轉戰美職聯，加盟碧咸有份投資的國際邁阿密。

皇馬擬艾斯高加9億簽戴巴拿

「老婦人」的復興大計自然圍繞當選祖雲上季最佳球員的C朗，和保羅戴巴拿兩大主力，但昨有報道指後者被皇家馬德里相中，這西甲豪門欲開出總值1億歐元（約9億港元）的條件，包括轉讓卻奧斯或深得派路喜愛的艾斯高。據悉祖雲目前無意放人，早前亦有報道指雙方正洽談續約至2025年。

因缺乏執教經驗備受質疑的派路，前日受訪時，自言責任愈大、愈有動力，希望重複自己作為球員時的成就。他又談及同為「名宿主帥」的施丹和哥迪奧拿：「每個人都想像他們一樣，但需要累積經驗才能做到。」意媒亦重提他和昔日國家隊戰友、現任廣州恒大主帥的簡拿華路早前的視像對話，當時派路自言愛用4-3-3陣式，與祖雲前帥沙利上季的戰陣不謀而合。

傳上任因低薪兼獲C朗支持

意媒又引述消息人士指，祖雲的新帥人選名單包括施丹、普捷天奴及保羅蘇沙等，但因派路薪金較便宜，決定起用對方，並獲得C朗和保方，以及尼維特等管理層支持，料有助帶領球隊走出士氣低迷的困境。而干地曾在執教「斑馬兵」時與仍未退役的派路合作，這名國際米蘭主帥表示，看見對方執教鞭令自己感到「年華老去」。