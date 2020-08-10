派路任祖雲新帥 零經驗惹質疑 C朗力撐

派路與祖雲達斯簽約兩年，拿玻里教練加度素警告他說：「他在祖雲展開教練生涯是幸運的，但職業球員年代的優秀表現，不足以代表執教可獲成功。這是兩種專業、不同的世界。除書本外，你一定要從各方面學習，努力不懈，甚至令你睡眠不足。」派路於2011至15年效力斑馬兵，上陣164次入19球，助球隊在意甲四度封王。加度素與派路在2006年捧起世界盃冠軍獎座，他只比派路年長一歲，但早於7年前展開教練生涯，至早前於意大利盃奪得首冠。14年前的世盃功臣，轉型教練後成就亦毫不突出（見表）。

加度素告誡教波不同踢波

迪比亞路看好領軍勝施丹

同是當年奪標功臣的迪比亞路卻說：「老實說，我不會打賭派路會是祖雲達斯新帥，這令我驚訝。一個退役球員成為教練前，通常需在低級別賽事打滾一段時間，但近年出現恩沙基、施蒙尼恩沙基及加度素的例子。」據報派路被球會主席寄望成為「下一個施丹」，迪比亞路認為這種比較不公平，但認為「派路的表現將勝過施丹」。施丹已帶領皇家馬德里贏得今季西甲冠軍及三度稱雄歐聯，但與祖雲達斯同日在歐聯出局。

祖雲解僱沙利賠1.8億

祖雲達斯易帥後，C朗在社交網總結球季：「我們的球季已結束，比正常的要遲，但又比預期的早。現在是時候反省，因為批判思考是唯一可以進步的方法。球迷要求會更高，必須全力付出去配合期望。」他又期望球會中人趁這短暫假期，就球隊的未來「定下最佳決定，好讓回歸時更加強大」。

C朗全文未談及沙利，二人今季曾傳不和。季初勝AC米蘭被換出時，面露不悅和沮喪。意媒報道，C朗當日出場後逕自返更衣室期間，曾以粗言怒斥沙利。而沙利合約期原至2022年，祖雲據報需付2030萬歐元（1.86億港元）違約金。另外，中堅馬菲斯迪歷特因右肩手術料11月才復出。

（意甲消息）